Michele Emiliano affiancherà il governatore Decaro come consigliere giuridico

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, firma la nomina di Michele Emiliano come consigliere giuridico. L’ex presidente si occuperà dello studio e interpretazione delle norme in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana. Lavorerà sulle proposte di legge regionale e sulla semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale. Il contratto ha una durata di 3 anni con un compenso di circa 130mila euro lordi l’anno. L’ufficializzazione solo dopo il via libera del Csm, che deve autorizzare la collocazione fuori ruolo di Emiliano.