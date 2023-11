Michele Express porta la pizza in versione street food al Valdichiana Village

L’Antica Pizzeria Da Michele inaugura il suo secondo punto vendita del nuovo format di street food, Michele Express, al Valdichiana Village, in provincia di Arezzo, da giovedì 23 novembre. Il concept di Michele Express è nato dall’idea di coniugare l’arte e il gusto della pizza con il ritmo frenetico della vita contemporanea. Dalla vibrante atmosfera del centro storico di Napoli ai cuori dei centri commerciali, “Michele Express” promette di soddisfare i palati degli avventori più dinamici, mantenendo sempre la qualità e la tradizione che contraddistinguono l’Antica Pizzeria Da Michele, con 153 anni di storia.

“Il concetto alla base di “Michele Express” è stato sviluppato per soddisfare la crescente domanda del mercato nel campo dello street food napoletano – spiega Alessandro Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – la nostra interpretazione di un formato tradizionale, in chiave più attuale, quello della pizza a portafoglio, mira a offrire autenticità e convenienza grazie alla praticità delle nostre proposte che permette di gustare i sapori distintivi dello street food napoletano in modo comodo e veloce”.

“Il “Michele Express” è più di un semplice punto vendita, è un luogo dove il passato e il presente si fondono, offrendo sensazioni e sapori unici. – continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Siamo fiduciosi che “Michele Express” a Valdichiana diventerà un luogo d’incontro per coloro che apprezzano la vera pizza napoletana”.

“La costante ricerca dell’eccellenza, la qualità, l’innovazione e l’integrazione con il territorio sono gli elementi che caratterizzano la nuova apertura del Michele Express in Valdichiana. – dichiarano i soci della S&J Capital Partners, di Michele Express Valdichiana. – Il prestigio e la storia di grande successo de l’Antica pizzeria da Michele in the World, insieme al fascino e all’importanza del Valdichiana Village, creano un magico connubio che offre sensazioni, esperienze e sapori unici“.

Il menù presenterà le due pizze regine della tradizione napoletana: la margherita e la marinara con altre creazioni e gusti più vari, come la Cetara e la Regina, con pomodorini gialli e rossi.