Michele Ippolito nuovo presidente campano dell’Acli

Michele Ippolito è il nuovo presidente dell’Unione Sportiva Acli Campania. Lo ha eletto all’unanimità dei presenti il congresso regionale, che si è svolto ad Avellino, in rappresentanza dei quarantamila iscritti all’associazione.

Ippolito, 45 anni, è un dirigente pubblico esperto in politiche sociali e di welfare. Giornalista, saggista, già componente della task force regionale per l’emergenza Covid-19 e del tavolo di lavoro per la riscrittura delle norme regionali in materia di welfare, nella Acli ha ricoperto, tra i tanti, i ruoli di consigliere nazionale e di presidente dell’assemblea nazionale dei giovani, oltre che vicepresidente vicario regionale della Us Acli. “Questa elezione mi onora – ha affermato Ippolito – L’Unione Sportiva Acli è un’associazione gloriosa e dalla storia importante, uno dei perni dello sport sociale nel nostro Paese. Questa tradizione e questa reputazione vanno salvaguardate e promosse. Per fare questo, c’è bisogno di un livello regionale forte, competente, capace di creare legami tra le realtà provinciali e quelle di base, ma anche di confermarsi come interlocutore serio e credibile per soggetti istituzionali, politici, associativi. Questo perché ritengo che il diritto allo sport sia un vero e proprio diritto di cittadinanza, che come tale va preservato e sviluppato. Un lavoro che, da soli, non possiamo portare avanti”.

Per Ippolito “lo sport è oggi elemento di socialità, di benessere, di prevenzione sanitaria, ma anche volano per l’economia attraverso il turismo sportivo e le attività all’aria aperta, in una Regione dalle grandi bellezze naturali come la Campania, in tutto e per tutto una grande palestra a cielo aperto. Tanto ancora c’è da fare sui nostri territori per allargare la cultura dello sport tra i cittadini, dai bambini agli anziani”.

Nei prossimi giorni il presidente convocherà il consiglio regionale dell’associazione, chiamato ad eleggere la nuova presidenza.