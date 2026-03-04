Michele Prisco, un  messaggio più che attuale

di Nico Dente Gattola

Proseguono gli incontri della rassegna “Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo”, curati dalla fondazione Guida e da Biancamaria Sparano, ormai una realtà consolidata nel panorama culturale cittadino.

Protagonista dell’ultimo incontro, il libro di Michele Prisco “Figli difficili”, la cui ristampa è stata presentata nella consueta cornice dell’Hotel Mediterraneo, che ospita gli incontri, a suggello dell’originale connubio tra cultura (nello specifico libri) ed ospitalità; tutto anche grazie all’illuminata visione della famiglia Naldi, che ha intelligentemente compreso l’efficacia e la portata dell’iniziativa.

Ancora una volta la manifestazione dimostra la sua versatilità ed originalità, questa volta un libro che in apparenza non avrebbe più nulla da trasmettere ai lettori, risalendo a diversi decenni fa, ma che al contrario si dimostra di grande attualità per i suoi temi e per il messaggio che il grande scrittore trasmette dalle sue pagine.

Mantenere in vita il ricordo di un autore è cosa senza dubbio encomiabile, ma ancora di più riuscire, come in questo caso, a cogliere le connessioni con la realtà dei nostri giorni.

Un libro, “Figli difficili”, risalente al 1954, che all’epoca ebbe un grande riscontro, senza esagerare forse tra i più interessanti di Michele Prisco, che a 72 anni dall’uscita ha quindi ancora tanto da dire ed entra nell’animo del lettore avendo una sua attualità; ben scritto, coinvolge il lettore per la sua trama interessante, che a fronte dell’impegno richiesto nel leggerlo, fornisce molteplici spunti di riflessione.

E così, dopo i saluti in apertura di Biancamaria Sparano, abbiamo trascorso un pomeriggio davvero interessante, a partire dal ricordo assolutamente non banale della figlia Annella e da alcuni spezzoni di un documentario “Il Signore del romanzo”, che ha contribuito ad inquadrare la figura dell’autore, ottimo spunto da cui partire per approfondire il volume.

Gli interventi dei relatori Francesco D’Episcopo e Armida Parisi, ed anche il moderatore Alfonso Sarno, sono riusciti inoltre a cogliere l’attualità del messaggio di Michele Prisco nel libro, definendone perfettamente la personalità e ponendo l’accento sulle sue capacità di descrivere l’animo umano.

Da qui una profonda analisi sulle fragilità della famiglia in quanto tale, una famiglia che nel romanzo è anaffettiva, i cui componenti sono vittime dell’incomunicabilità e della solitudine, con una figura predominante, quella della madre, che ha condizionato la vita dei propri ragazzi.

Temi che sono comuni ai giorni nostri, in cui tanti si possono riconoscere vista l’assenza di relazioni realmente autentiche, rapporti tenuti in piedi dalla mera convenienza, in cui l’affetto è sparito da tempo, in cui i genitori hanno grandi responsabilità per le sofferenze e il disagio causato alla generazione dei propri figli.

Inoltre è stato rilevato come Prisco sia, pur essendo un napoletano come dire “atipico” per i modi tranquilli e riservati, in realtà profondamente legato al suo territorio, come ancora evidenzia questo romanzo ambientato a Castellammare di Stabia.

Temi che sicuramente oggi, purtroppo, sono una costante, ma che negli anni cinquanta era alquanto insolito affrontare e che dimostrano come Michele Prisco fosse un autore dotato di grande sensibilità, capace di comprendere aspetti sociali che ad altri sfuggivano o che, peggio, si preferiva ignorare: il tutto con uno stile semplice ma allo stesso tempo efficace e mai oltre le righe.

Insomma, non è fuori luogo definire, per l’epoca dell’uscita di “Figli difficili”, Prisco come uno scrittore portatore di una modernità insolita per i temi che propone e per gli interrogativi che solleva, forse più oggi che ieri.

Ecco perché si può parlare di un romanzo moderno, forse non facile, ma che dopo una lettura attenta rivelerà al lettore dei giorni nostri temi che costui sentirà propri, o meglio familiari, e su cui sarà portato ad interrogarsi: perché questo è il compito di un libro di spessore.

Un compito che non viene mai meno, anche a distanza di anni dalla prima pubblicazione, e che dalle pagine di “Figli difficili” emerge con chiarezza.

L’opera di Michele Prisco è quindi ancora oggi di grande attualità, riuscire a trarne spunti di riflessione per la realtà dei nostri giorni è sicuramente il modo migliore per portarne avanti il pensiero ed assicurarne il ricordo nelle generazioni future.