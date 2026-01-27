Michele Quintano è il nuovo direttore di Esade Executive Education, l’unità di formazione manageriale di Esade, riconosciuta tra le prime cinque al mondo per i programmi aperti destinati ai dirigenti secondo l’ultima classifica del Financial Times.

Nel suo nuovo ruolo, Quintano guiderà la strategia accademica e di crescita dei programmi pensati per rispondere alle sfide del contesto globale, con particolare attenzione a trasformazione organizzativa, sostenibilità, leadership responsabile, buon governo aziendale, promozione della leadership femminile e introduzione di contenuti dedicati all’impatto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale (AI). Con base a Madrid, Quintano rafforzerà il ruolo del campus come polo strategico per la formazione esecutiva e consoliderà i legami di Esade con il mondo imprenditoriale nazionale e internazionale.

Formazione executive con impatto concreto

I programmi di Esade Executive Education comprendono percorsi aperti e soluzioni su misura per aziende e istituzioni, adattati alle diverse fasi della carriera manageriale. Tra questi si segnalano programmi di eccellenza su governance e consigli di amministrazione, come il Programa para Consejeros, e iniziative consolidate per la leadership femminile, tra cui Promociona, sviluppata in collaborazione con CEOE.

Sul fronte dell’innovazione, Esade ha introdotto programmi dedicati all’uso strategico e responsabile dell’AI, come Rethinking Business with AI, integrando inoltre contenuti nei Master Executive e nell’Executive MBA per migliorare produttività e modelli di business. I corsi sono completati da programmi sviluppati con partner strategici e da formule In/On che combinano esperienze in presenza e apprendimento digitale.

Carriera

Michele Quintano è dottore in Business Administration e Management presso Esade ed è professore associato del Dipartimento di Marketing. In precedenza è stato vicedirettore di Esade Executive Education, contribuendo allo sviluppo del portfolio di programmi in linea con le sfide attuali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli accademici e manageriali presso Esade e altre istituzioni internazionali, come l’INCAE Business School in Costa Rica.

Quintano prende il posto di Josep Franch, che ha guidato una fase di consolidamento internazionale dei programmi executive di Esade, riconosciuta dal Financial Times, che, come detto all’inizio, colloca la scuola tra le prime cinque al mondo per programmi aperti per dirigenti.

Il nuovo direttore ha dichiarato: “È un privilegio guidare Esade Executive Education in questo momento cruciale. Sono pienamente determinato a portare avanti la nostra missione, lavorando con tutto il team e la comunità aziendale, soprattutto dal nostro hub di Esade Madrid, per generare un impatto concreto. Ringrazio Josep Franch per la leadership e la solida base costruita durante il suo mandato”.