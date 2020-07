Michèle Rubirola, ha origini napoletane il primo sindaco donna nella storia di Marsiglia

Michèle Rubirola è la nuova sindaca di Marsiglia (Francia), che per la prima volta ha eletto un primo cittadino donna. Un risultato per il quale i napoletani possono provare un pizzico di orgoglio, visto che i suoi nonni sono giunti nella città francese proprio da Napoli. Esponente del partito dei Verdi, è riuscita dopo 25 anni a strappare Marsiglia al governo della destra, che così cerca di intraprendere la strada della svolta ecologista. Così si presenta Michèle Rubirola sul sito di Printemps Marseillais, la lista che l’ha sostenuta. “Proveniente da una famiglia modesta, sono stato un medico di famiglia per 16 anni e attualmente sono un medico di prevenzione e salute pubblica. I miei nonni vengono da Napoli e Barcellona, ​​impegnata in diverse lotte sin dalla mia adolescenza, sono marsigliese da sempre!”.