Michele Santoro torna con ‘Servizio Pubblico’: app e streaming per parlare di pace

Michele Santoro torna in pista con ‘Servizio Pubblico’, un’applicazione per diffondere informazioni e un’Associazione che si batterà per la pace. Il giornalista 71enne, che nella sua carriera ha lavorato per tutti i gruppi televisivi italiani, da Rai a Mediaset e La7, dà appuntamento per domani sera alle 21 al Piccolo Eliseo di Roma, a un anno dall’invasione dell’Ucraina, per dare il via al progetto ‘Servizio Pubblico’ che prevede una “applicazione innovativa per diffondere informazioni ignorate e censurate e una Associazione che si batterà per la pace, per arrestare la distruzione del pianeta, per mettere in discussione la fabbrica della disuguaglianza. Sarà una avventura da condividere per ridare voce all’Italia senza rappresentanza”, spiega Santoro. La diretta della serata verrà trasmessa in streaming sul profilo Facebook e YouTube di Santoro oppure scaricando l’applicazione ”Servizio Pubblico” da ”Play Store” e ”App Store”.