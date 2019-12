Michele Sovente: le lingue e il territorio

L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale

di Mimmo Grasso

In questi giorni Bacoli festeggia i cento anni della sua autonomia amministrativa. Uno degli eventi più intensi,organizzato da Antonio Sabatano,presidente dell’ Associazione MIchele Sovente, si è tenuto il 21 dicembre,solstizio d’inverno, a Villa Cerillo, sede della biblioteca comunale. L’incontro ha riguardato la figura di Michele Sovente e,in particolare, l’edizione critica di Cumae, a cura di Giuseppe Andrea Liberti (ed. Quodlibet). Si tratta di uno studio puntuale degli aspetti linguistici e della poetica dell’autore flegreo. Notevolissimo l’apparato tecnico di Liberti. Con Cumae Sovente vinse il Premio Viareggio chiudendo un percorso intrecciato in tre lingue (italiano,latino, cappellese) e aprendo quello della piena maturità stilistica che lo porterà all’attenzione internazionale. Sovente,che si cimenterà successivamente col francese (la prima lingua appresa nell’infanzia), ha creato una lingua letteraria parlata da poche migliaia di persone residenti nel borgo di Cappella. La sua operazione è per molti aspetti analoga a quella di Albino Pierro che, per l’uso del “dialetto” di Tursi, fu più volte candidato al Nobel per la letteratura. Come è emerso dalle relazioni degli studiosi invitati,la percezione del mondo cambia secondo la lingua usata ed è solo retorica stabilire che l’italiano è una lingua superiore a quella materna,appresa dai primi anni di vita e fortemente connotata come lingua degli affetti. Seguendo il criterio “superiore-inferiore” il latino sarebbe una lingua più importante dell’italiano che,peraltro,è solo la trasformazione della prima. Il titolo della raccolta di poesie,Cumae, indicava,per Sovente,il desiderio e il bisogno di un sistema linguistico “originario” (il ritorno al latino,con inflessioni altocumane come è quello di Cappella). Cuma,altresì,la prima colonia della Magna Grecia, è usata al plurale anche per sottolineare l’uso da “fondatore” di diversi linguaggi. Sugli aspetti poetologici e stilistici,nonché sul contesto storico, si è soffermato Nicola De Blasi;le giovani dottorande Carmela Costigliola e Marianna Illiano hanno illustrato al pubblico l’attività giornalistica e ricercatrice del poeta. L’incontro ha dimostrato che la stratigrafia della mente di Sovente e dei suoi simboli, coincidono con quelli del territorio di Bacoli. Non abbiamo,anche nell’area delle letterature dialettali, un autore che si sia tanto identificato con il territorio, tra l’altro forse il più denso di storia al mondo, al punto da volere che le sue ceneri fossero disperse nella grotta della Sibilla.