Michele Spotti riceve una delle più alte onorificenze dello Stato francese

Il direttore d’ orchestra Michele Spotti è nominato dal ministro della Cultura francese “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”, una delle più alte onorificenze conferite a ”persone che si sono distinte per le loro creazioni in campo artistico o letterario o per il contributo che hanno apportato alla diffusione delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo”. Il riconoscimento al giovane maestro brianzolo, 32 anni, arriva alla vigilia di due suoi appuntamenti internazionali nella stagione 2025-2026: in ottobre dirigerà per la prima volta Falstaff al Festival Verdi di Parma e a maggio debutterà al Metropolitan di New York con La traviata. Direttore musicale dell’Opéra e dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia dal 2023, Michele Spotti, originario di Cesano Maderno si è diplonmato in violino e direzione d’ orchestra al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.