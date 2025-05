Michele Uva, incarico dall’Uefa per l’organizzazione di Euro 2032

Michele Uva è nominato dalla Uefa come delegato ufficiale presso il comitato organizzatore italiano per Euro 2032. Attualmente direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale dell’organizzazione europea, Uva assumerà immediatamente l’incarico, che diventerà a tempo pieno a partire dal 2026.

Nel suo nuovo ruolo, Uva rappresenterà gli interessi della Uefa durante la fase preparatoria del torneo, supportando la Figc guidata dal presidente Gabriele Gravina, che è anche vicepresidente Uefa. Il segretario generale Uefa, Theodore Theodoridis, ha dichiarato: “Michele è la scelta perfetta per ricoprire il ruolo di nostro delegato e supportare la Figc sotto la guida del suo presidente, il nostro vicepresidente Gabriele Gravina. La sua lunga esperienza nello sport italiano e la sua conoscenza del panorama sportivo e politico saranno preziose per tutte le parti interessate a organizzare un torneo di livello mondiale per tifosi, giocatori e emittenti televisive”.

Uva, nato a Matera nel 1964, ha una lunga carriera nel mondo dello sport, avendo ricoperto ruoli di rilievo nel calcio, nella pallavolo e nella pallacanestro. Dal 2021, è responsabile della strategia di sostenibilità della Uefa, promuovendo iniziative che integrano aspetti sociali, ambientali ed economici nelle attività calcistiche europee.

Euro 2032 sarà ospitato congiuntamente da Italia e Turchia, rappresentando la prima volta che le partite del campionato europeo si giocheranno in Turchia e la quarta per l’Italia, dopo le edizioni del 1968, 1980 e le quattro partite dell’Euro 2020 paneuropeo.

La nomina di Uva arriva in un momento cruciale, considerando le sfide infrastrutturali che l’Italia deve affrontare per garantire la conformità degli stadi agli standard Uefa. Attualmente, solo l’Allianz Stadium di Torino è considerato pienamente conforme, mentre altri impianti necessitano di adeguamenti significativi.

Con la sua esperienza e competenza, Michele Uva è chiamato a svolgere un ruolo chiave nel coordinare gli sforzi tra Uefa, Figc e autorità locali, assicurando che l’Italia sia pronta a ospitare un torneo di successo nel 2032.