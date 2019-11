Michele Vignola è il nuovo coordinatore dell’Ente idrico campano – Distretto Calore Irpino. Il sindaco di Solofra (Avellino), esponente del Partito democratico, ha raccolto 28 voti su trenta. Il suo nome era l’unico in campo per la guida dell’Ente in seguito al ritiro della candidatura da parte del primo cittadino di Mercogliano (Avellino), Vittorio D’Alessio. Il neo presidente del distretto Calore Irpino succede a Giovanni Colucci.