Michelin, concorso universitario Live the Motion #MadeToLast: sfida tra la Federico II e l’Alma Mater di Bologna

Michelin invita gli studenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a sfidarsi proponendo idee innovative e originali su come comunicare e promuovere, tra i consumatori, i vantaggi di quei prodotti che garantiscono una lunga durata nel tempo, a favore di una mobilità sicura e sostenibile. Per iscriversi c’è tempo fino al 15 di novembre. Al vincitore andrà un premio di 8.000 euro. L’iniziativa si intitola Live The Motion #MadeToLast (il movimento per la mobilità sicura e sostenibile lanciato da Michelin che punta sulla lunga durata che i prodotti devono assicurare nel tempo) che a novembre coinvolgerà appunto gli studenti delle due Università italiane.

Chi decide di partecipare al concorso dovrà prima di tutto individuare e dimostrare quali siano i benefici economici, ambientali e sociali delle tecnologie alla base della strategia Michelin Long Lasting Performance. In secondo luogo si dovrà spiegare i motivi etici e pratici che spingono un’azienda come Michelin a garantire una lunga durata nel tempo dei prodotti, in questo caso i pneumatici, rinunciando così a venderne un po’ meno. Infine, nel ruolo di responsabili della comunicazione e/o nel settore innovazione dell’azienda, si dovrà proporre ai consumatori in modo originale e innovativo tale strategia come best practice di economia circolare, dando visibilità alle sue implicazioni tecnologiche, economiche e sociali. La gara prevede una prima selezione che si svolgerà all’interno di ciascun ateneo (semifinale), in cui verranno scelti i team (ciascuna squadra può essere composta da una fino a tre persone) che andranno in finale. Le idee della campagna di comunicazione potranno avere un taglio più tecnico o più pubblicitario, l’importante è che siano efficaci per informare il pubblico e promuovere la cultura dell’ecosostenibilità. I due primi classificati di ciascun ateneo presenteranno il loro progetto in un evento finale aperto al pubblico in un tempo massimo di 5 minuti. I team potranno presentare l’idea alla giuria attraverso il supporto di un poster, una presentazione power point o un video. Per iscriversi ciascun team deve registrarsi sul sito www.livethemotion.it/madetolast/universita/homepage entro e non oltre il 15 novembre 2019. Semifinali e finale si disputeranno il 20 novembre a Napoli e il 22 novembre a Bologna.