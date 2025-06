Michelin presenta X-Crane 2, la nuova gamma per pneumatici da autogrù

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il lancio della misura 445/75 R 22.5 con il costruttore Spierings nell’estate 2024, Michelin presenta una nuova misura: l’X-Crane 2 445/95 R 25. Questo pneumatico è stato progettato per autogrù, per l’uso su strada e fuori strada. Frutto di oltre 10 anni di esperienza degli specialisti Michelin e dei leader del settore, combina una carcassa da ingegneria civile con un battistrada da autocarro.

Michelin ha sviluppato numerosi prototipi e condotto test all’avanguardia per arrivare a questa versione finale, unica sul mercato. Questo pneumatico innovativo è più leggero del 5% rispetto al suo predecessore, l’X-Crane +. Permette ai veicoli di muoversi più velocemente trasportando carichi più pesanti, grazie al nuovo indice di carico, che passa da 174F a 178F (uno standard sperimentale depositato presso l’ETRTO).

Il Michelin X-Crane 2 può trasportare 800 kg in più per pneumatico a una velocità di 80 km/h. Questo incremento rappresenta 1,6 tonnellate in più per assale.

Offre prestazioni di frenata ottimizzate per una maggiore sicurezza. Diversi test di frenata su bagnato hanno dimostrato che, rispetto al nuovo X-Crane 2, il principale concorrente ha bisogno del 27% di spazio in più per fermarsi(4).

Con marcatura M+S, offre anche un migliore controllo e sicurezza su tutti i tipi di terreni (asciutti, bagnati, fangosi o innevati). Il battistrada integra la tecnologia Michelin Regenion, che utilizza la stampa 3D in metallo per creare battistrada autorigeneranti. Grazie a questa tecnologia, la durata del battistrada è migliorata, offrendo aderenza e prestazioni costanti per tutta la vita del pneumatico, indipendentemente dalle condizioni di utilizzo.

Inoltre, questa tecnologia consente di ridurre il consumo di carburante di oltre il 13%, pari a un risparmio di circa 826 litri di carburante e 1.321,60 euro per un’autogrù che percorre 10.000 km. La nuova misura Michelin X-crane 2 445/95 R 25 è in vendita da Giugno 2025 sul mercato italiano e omologata per numerosi veicoli nel mercato europeo e americano.

