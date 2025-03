Michelin Primacy 5, maggiori prestazioni e meno impatto ambientale

MILANO (ITALPRESS) – Sviluppare un nuovo pneumatico o una nuova generazione di pneumatici significa superare molteplici sfide. Tra queste, lavorare per migliorare alcune performance senza degradare le altre. Fare progressi in termini di durata, efficienza energetica, comfort e rumore, il tutto essendo sempre più rispettosi dell’ambiente e mantenendo un elevato livello di sicurezza, richiede un grande know-how e importanti investimenti in ricerca e sviluppo. Nell’ambito di un approccio sostenibile, è essenziale offrire pneumatici con un’eccellente durata chilometrica ed un elevato livello di prestazioni. È ciò che consente ai consumatori di utilizzare i propri pneumatici in tutta sicurezza dal primo all’ultimo chilometro.

Secondo due studi condotti nel 2023 in Europa, Stati Uniti e Cina, queste sono le principali aspettative degli automobilisti, indipendentemente dal tipo di veicolo. Grazie a un nuovo design brevettato, a un battistrada con un tasso di intaglio maggiore (+13%) che consente un’evacuazione ottimale dell’acqua e all’utilizzo di elastomeri funzionali di ultima generazione, MICHELIN Primacy 5 ha ottenuto la classe A in aderenza sul bagnato nell’ambito della regolamentazione europea. La sicurezza è aumentata del 4% su superfici bagnate quando è nuovo, mentre la sua maggiore durata (+18%) consente di guidare più a lungo, circa 7.000 km in più rispetto al suo predecessore, sempre in completa sicurezza, avendo superato il test soglia di aderenza sul bagnato con pneumatico usurato previsto dalla normativa europea (R117-04).

Questa maggiore durata è ancora più importante se si considera che i veicoli hanno oggi caratteristiche dinamiche e costruttive differenti dal passato, come ad esempio il maggiore peso e coppie maggiori, che hanno un effetto diretto sull’usura dei pneumatici. Con lo sviluppo dei veicoli elettrici, il rumore e il comfort sono fattori sempre più apprezzati dai consumatori. Michelin Primacy 5 integra le conoscenze di Michelin sulla riduzione del rumore interno e sul miglioramento del comfort di guida: la progettazione del nuovo disegno del battistrada ed il posizionamento ottimizzato dei tasselli e delle lamelle (quantità, dimensione e disposizione), consentono a Michelin Primacy 5 di ottenere un eccellente livello di rumorosità e comfort esterno e una riduzione del rumore interno.

Al fine di ridurre costantemente la sua impronta ambientale, Michelin sta effettuando una valutazione (LCA) per ciascuna delle 5 fasi del ciclo di vita di ogni nuova gamma: sviluppo, produzione, trasporto, utilizzo e fine vita. Prima di essere commercializzato, ogni nuovo pneumatico deve essere più performante ed efficiente del suo predecessore. Michelin Primacy migliora così il suo LCA del 6% rispetto alla generazione precedente grazie, in particolare, al miglioramento della durata chilometrica (+18%) e dell’efficienza energetica (+5%).

La volontà di Michelin è di portare i suoi ultimi progressi tecnologici a tutti gli automobilisti. Pertanto, tutte le sue gamme di pneumatici – a seconda delle loro specifiche – devono beneficiare di queste innovazioni. MIchelin Primacy 5 ne è un perfetto esempio. Offre un livello di prestazioni che corrisponde a quello che ci si aspetta da una berlina o da un SUV – sia esso endotermico, ibrido o elettrico – coniugando prestazioni di durata, rumorosità ed efficienza energetica, alle caratteristiche specifiche di questa tipologia di veicoli, come coppia, autonomia e peso. In questo modo, il Gruppo sta sviluppando un approccio che consente ai propri clienti di scegliere i propri pneumatici in base alle loro esigenze e non al tipo di alimentazione della loro auto.

