Michelin rinnova la sua gamma Wild Enduro Racing Line

MILANO (ITALPRESS) – Forte dell’esperienza maturata sui vari tracciati dell’UCI Mountain Bike Enduro, E-Enduro ed E-Mtb CrossCountry World Cup, nonchè dei feedback dei suoi piloti, Michelin amplia le sue gamme di pneumatici per queste discipline a partire dal 2024. La gamma Michelin Wild Enduro Racing Line diventa più leggera e veloce migliorando al contempo l’aderenza sul bagnato a basse temperature. Guadagna in versatilità e soddisferà tutte le esigenze grazie a 3 diversi nuovi battistrada. La nuova gamma Michelin E-Wild Racing Line destinata all’utilizzo sulle E-Mtb sfrutta delle tecnologie che permettono di trasmettere più facilmente la potenza al terreno nelle salite tecniche, sviluppando al contempo la massima aderenza in discesa.

I pneumatici delle gamme Michelin MTB Racing Line sono concepiti per i ciclisti più esigenti, alla ricerca di prestazioni per vincere le competizioni o migliorare i propri tempi ad ogni uscita in mountain bike.

La nuova gamma Michelin Wild Enduro Racing Line è stata sviluppata per offrire ai piloti che gareggiano nella Coppa del Mondo Enduro il massimo dinamismo grazie a una tecnologia della carcassa che diventa più leggera con la resistenza della precedente generazione. Per combinare queste qualità antagoniste, leggerezza e robustezza, gli ingegneri Michelin hanno lavorato su una nuova struttura a doppio strato da 55 TPI per ridurre al minimo i movimenti di flessione, fornendo così maggiore stabilità durante i salti in curva e in atterraggio. Al fine di aumentare la resistenza alla foratura in tutta la carcassa, è stata aggiunta una protezione alla struttura interna del pneumatico.

Questa gamma beneficia anche di una nuova tecnologia con la mescola “Magi-X”, che aumenta il livello di aderenza su terreni bagnati a basse temperature (da 3°C a 10°C)3. La nuova tecnologia Magi-X riduce anche il consumo energetico della gomma, contribuendo così alla riduzione dello sforzo della pedalata.

Rispetto alla gamma precedente, la nuova gamma offre un aumento di potenza di 11 watt, mentre il risparmio di peso raggiunge il 10%4.

La nuova gamma è disponibile in due disegni del battistrada, per ottenere le migliori prestazioni sui diversi tipi di terreno. Il Michelin Wild Enduro MS (Mixed Soft) eccelle su superfici miste e inconsistenti, mentre il Michelin Wild Enduro MH (Mixed Hard) dà il meglio di sè sulle superfici più dure. Ognuna di queste opzioni può essere montata all’anteriore o al posteriore della bici. Infine, Michelin rinnova il disegno del battistrada del suo specifico pneumatico posteriore, il Michelin Wild Enduro Rear Racing Line. Questo pneumatico si rivolge ai piloti di enduro che cercano il massimo delle prestazioni.

foto: ufficio stampa Michelin

