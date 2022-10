Microcredito per grandi idee, aiuti ai cittadini stranieri che vogliono fare imprese: via al bando

È partita la quinta edizione di ‘Micro credito per grandi idee’, il bando per sostenere progetti imprenditoriali di cittadini e cittadine di paesi terzi su iniziativa di Fondazione Finanza Etica, Banca Etica, PerMicro – Microcredito in Italia ed Arci. Il bando, come informa Arci sulla sua pagina Facebook, mette a disposizione la possibilità di accedere a un fondo di garanzia per finanziamenti fino a un massimo di 25mila euro. La propria candidatura potrà essere presentata fino al 14 dicembre 2022 accedendo al link www.jumamap.it/it/microcredito-per-grandi-idee-5/ dove sono disponibili ulteriori informazioni.