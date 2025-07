MicroCarb, al via la missione spaziale franco-britannica per mappare la CO₂ e monitorare il clima globale

La missione scientifica MicroCarb, guidata dall’Agenzia spaziale francese Cnes e’ stata lanciata con successo dallo spazioporto europeo a Kourou nella Guyana francese. MicroCarb e’ una missione congiunta tra l’Agenzia Spaziale del Regno Unito e l’Agenzia Spaziale francese, Cnes, in qualita’ di prime contractor. La missione, spiega in una nota Thales Alenia Space, e’ cofinanziata da queste due agenzie, nonche’ dalla Commissione europea e dal governo francese nel quadro del programma Investimenti per il futuro (Pia), gestito dall’Agenzia nazionale della ricerca (Anr). Il satellite e’ progettato per mappare in modo preciso l’anidride carbonica (CO) nell’atmosfera, acquisendo dati dettagliati sulle emissioni derivanti da attivita’ antropica oltre che dall’assorbimento dei pozzi naturali come le foreste e gli oceani. Il satellite e’ realizzato sulla piattaforma Cnes Myriade. Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha completato l’assemblaggio, l’integrazione e il collaudo della piattaforma del satellite a Ral Space a Harwell, nel Regno Unito, ed è stata responsabile della preparazione al lancio. Airbus Defence and Space ha fornito lo strumento del payload, lo spettrometro a infrarossi. MicroCarb operera’ in orbita terrestre bassa, a un’altitudine di 650 chilometri, e fungera’ da precursore per la missione Copernicus per il monitoraggio dell’anidride carbonica di origine antropica (CO2M) dell’Unione Europea – una costellazione di tre satelliti, con payload forniti da Thales Alenia Space, che assicurera’ misure precise dell’anidride carbonica e del metano di origine antropica. MicroCarb affianchera’ la missione CO2M fornendo osservazioni iniziali e dati importanti, migliorare la nostra capacita’ di monitorare il CO e il metano per fornire informazioni ai decisori delle politiche sul clima. In aggiunta, una modalita’ speciale di scansione delle citta’ consentira’ di mappare la distribuzione di CO all’interno delle aree urbane che sono responsabili della stragrande maggioranza delle emissioni globali. “Sono incredibilmente orgoglioso del contributo dei nostri team britannico e francese a MicroCarb, il satellite pioneristico europeo per la mappatura dell’anidride carbonica su scala globale. Un enorme grazie – ha commentato Richard Thorburn, amministratore delegato di Thales Alenia Space nel Regno Unito – a Cnes e all’Agenzia Spaziale del Regno Unito per la fiducia riposta in noi, che ha consentito a Thales Alenia Space di svolgere un ruolo chiave per far avanzare la leadership europea nel campo del monitoraggio climatico e nella scienza ambientale, contribuendo a proteggere il nostro pianeta”.