Microgame a gonfie vele: assunzioni, bonus di 1.000 € ai dipendenti e progetti con l’Università del Sannio

Microgame, azienda leader nel settore del gaming online con sede centrale a Benevento, apre il 2023 implementando le assunzioni e consolidando il legame con il territorio attraverso collaborazioni di prestigio come ad esempio quella con l’Università degli Studi del Sannio.

L’ad di Microgame, Marco Castaldo – nel corso della riunione di fine anno dell’azienda, che consolida la sua posizione di provider B2B in grado di fornire tecnologie e servizi a oltre 60 concessionari dello Stato alimentando circa 150 marchi di gioco – è stato chiaro: “il personale è la principale ricchezza”. Quindi, come rileva agipronews, se nel 2022 si è passati da 131 a 146 dipendenti, di cui 30% donne, le assunzioni previste per il 2023, e già avviate, porteranno il totale vicino a 180. Per reperire le nuove risorse umane che implementeranno lo sviluppo delle tecnologie in house della “fabbrica” di Benevento, la società punta come sempre sul legame con il territorio e sulle collaborazioni con istituti di prestigio come l’Università degli Studi del Sannio. L’obiettivo è quello di continuare ad attrarre i migliori talenti della Campania e non solo, continuando ad affermarsi come uno dei principali poli di sviluppo tecnologico del settore IT nel Sud Italia. Microgame prevede per il 2023 anche una nuova organizzazione e un nuovo sistema di sviluppo delle risorse umane che unirà valutazione, premialità e formazione per ottimizzare la crescita professionale. Per il 2022, invece, per mitigare gli effetti della inflazione e del caro energia sul benessere delle famiglie dei propri dipendenti, la società ha dato a ciascuno un contributo di 1000 euro netti: “È il nostro modo di stare sempre vicino a tutti i nostri lavoratori”, conclude Castaldo.