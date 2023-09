Microlino, prodotta la millesima microcar 100% elettrica e made in Italy

MILANO (ITALPRESS) – Microlino, il brand svizzero di soluzioni di micromobilità urbana distribuito in Italia esclusivamente dal Gruppo Koelliker, raggiunge un significativo traguardo con la produzione della millesima unità della microcar 100% elettrica e made in Italy. Questo evento segna un passo avanti importante per il marchio, rappresentando non solo la sua crescita in termini di produzione, ma anche creazione di valore per il territorio con l’aumento dell’indotto economico, diretto e indiretto, e dei posti di lavoro. Con questo ambizioso obiettivo, ottenuto a distanza di un anno dall’inizio della produzione delle microcar, il brand annuncia inoltre un incremento dei volumi di produzione giornaliera: il numero di Microlino prodotte al giorno nello stabilimento torinese è passata infatti da 10 a 20 unità, con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro legati all’assemblaggio e alla gestione dei processi produttivi, passando così da 90 a 130 nuovi dipendenti.

La produzione delle Microlino è svolta totalmente in Italia: una struttura moderna, con una superficie complessiva di più 7.000mq interamente ricoperta da pannelli solari. Tutto il processo produttivo è realizzato all’interno del nuovo stabilimento, dallo stampaggio delle lamiere e la lastratura della scocca presso Cecomp a Moncalieri (Torino), fino alla verniciatura e all’assemblaggio finale in Microlino Italia presso la sede de La Loggia (Torino). Con un’enfasi sul “made in Italy”, la maggior parte dei componenti utilizzati nelle Microlino è di origine italiana ed europea, garantendo una combinazione di design elegante e tecnologia all’avanguardia. “Con la produzione in aumento e una visione orientata verso il futuro, Microlino sta dimostrando di essere non solo un pioniere nell’innovazione automobilistica, ma anche un motore trainante dell’economia locale e siamo davvero orgogliosi di aver contribuito a questo grande traguardo. Sin dall’inizio abbiamo creduto al progetto Microlino che, oltre a darci la possibilità di ampliare la nostra proposta di soluzioni di mobilità sostenibile, eravamo sicuri avrebbe incontrato l’entusiasmo dei clienti italiani in quanto prodotto iconico, stiloso e riconoscibile” dice Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker.

“Siamo davvero orgogliosi di aver realizzato in tempi record lo stabilimento di Microlino e di essere riusciti a raggiungere un target importante in termini di capacità produttiva in così poco tempo” ha commentato Michelangelo Liguori, General Manager di Microlino Italia. “Tutto questo grazie al team e ai nostri fornitori, ma anche grazie ai nostri partner commerciali, come Koelliker, che manifestano grande fiducia nel nostro prodotto e contribuiscono a creare interesse intorno alla nostra proposta di mobilità urbana e green”. Microlino è disponibile per l’acquisto, prenotandola direttamente dal sito spazioamicrolino.it: basterà compilare il form, ed entro le 24 ore il dealer selezionato contatterà il cliente concordando un appuntamento direttamente in concessionaria. La Microlino verrà offerta con una rata da 199€ al mese. I primi 50 appassionati che si aggiudicheranno la microcar avranno la possibilità di personalizzarla: verrà infatti applicata una targhetta numerata che potrà essere incisa con il proprio nome per renderla ancora più speciale. Le prime 50 Microlino sono disponibili nella versione Dolce, nelle tre vivaci colorazioni bi-tono blu, rosso e verde, full optional e con una batteria da 10.5 kWh, che garantisce un’autonomia di 177 km.

foto: ufficio stampa Koelliker

(ITALPRESS).