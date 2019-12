Microsoft annuncia Xbox Series X, la sua console più potente arriverà a Natale 2020

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Microsoft ha presentato la sua console di nuova generazione, Xbox Series X. Per vederla negli scaffali servirà attendere fino a Natale del prossimo anno, ma le premesse per stabilire nuovi record di performance nel gaming domestico sono già più che chiare. La nuova console dall’insolita struttura verticale sarà equipaggiata con un processore Amd dedicato e avrà prestazioni circa 4 volte superiori a quelle dalla più potente al momento di casa Redmond, la Xbox One X. Potrà supportare fino a 120 frame al secondo, risoluzione 8k e oltre a sfruttare in pieno le potenzialità del cloud gaming, sarà accompagnata da un nuovo joypad e dal titolo Halo Infinite, nuovo capitolo della saga che accompagna Xbox dal primo lancio nel 2002.