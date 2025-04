Midiri “Università Palermo moderna, europea e collegata alle imprese”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Università svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Oggi l’Università di Palermo è un’università moderna, europea, che si è collegata al mondo dell’impresa. Questa credo sia l’informazione più importante che dobbiamo dare alle nostre famiglie. Chi entra all’Università di Palermo deve contare non soltanto in un percorso di studi qualificato, al passo con i tempi e quindi con delle caratteristiche assolutamente identiche a quelle che si possono apprezzare in altre parti d’Italia, ma deve sicuramente avere la consapevolezza che esiste un chiaro collegamento con chi poi il lavoro lo trova a casa. Il concetto del south working, il concetto del nomadismo digitale sono tutte cose che ormai fanno parte della nostra cultura universitaria, quindi oggi si può lavorare benissimo a Palermo ma in realtà operare a Dubai, operare ad Abu Dhabi, a milioni di chilometri. Tutto questo è molto importante perché significa creare economie, significa creare sviluppo, significa sviluppare l’eccellenza. L’eccellenza non si sviluppa senza un capitale umano professionalmente molto forte che abbia delle possibilità di internazionalizzazione, di poter esprimere le proprie capacità anche all’estero ma con la volontà di ritornare. Il messaggio è sviluppiamo le competenze, sviluppiamole anche fuori da Palermo ma alla fine restiamo a casa, restiamo al sud e sviluppiamo questa terra”. Così Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine di un’iniziativa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, organizzata presso la Camera di commercio a Palermo. xd6/vbo/mca1