Migliaia al corteo per Gaza: qui l’Italia che non tace. Stop massacro

In piazza a Roma Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli: governo agisca

Roma, 7 giu. (askanews) – Migliaia di persone, oltre 300mila secondo gli organizzatori, alla manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S. Imponente il piano di sicurezza messo in campo. Un corteo pacifico partito da piazza Vittorio e arrivato in piazza San Giovanni, con gli interventi dei leader delle forze politiche che hanno promosso la mobilitazione, che hanno parlato di una piazza “molto unitaria e inclusiva”, accusando il governo di restare in silenzio davanti all’orrore a Gaza.Elly Schlein e Giuseppe Conte: “Questa è un’altra Italia – ha detto la segretaria del Pd – un’Italia che non tace come fa il governo Meloni, è un’Italia che invece vuole la pace”. “Questa è la piazza dell’umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano” ha aggiunto Conte.Fratoianni e Bonelli: “A Roma oggi una enorme manifestazione, un’oceanica risposta di popolo”. “Siamo qui in piazza perché vogliamo trasformare l’Italia in un presidio di umanità contro l’orrore di Gaza”.In piazza, tra grandi bandiere palestinesi, delle forze politiche organizzatrici del corteo e della pace, slogan come “Palestina libera”, striscioni con scritto “Stop al genocidio di Gaza” e “Basta massacro” e dei finti bambini morti avvolti in lenzuola bianche, anche Klaus Davi con una bandiera arcobaleno con la stella di David e una bandiera israeliana.