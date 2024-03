Migliaia di agricoltori polacchi in piazza contro le misure Ue

Una nuova protesta a Varsavia

Varsavia, 6 mar. (askanews) – Decine di migliaia di agricoltori polacchi, sostenuti anche da minatori e cacciatori, manifestano a Varsavia contro le misure dell’Ue per il settore, con vincoli rigidi per combattere il cambiamento climatico, e contro l’importazione massiccia di prodotti ucraini a basso costo.Con gilet gialli, sventolando bandiere della Polonia e mostrando cartelli con il simbolo della morte con un drappo dell’Ue dietro ai trattori, hanno acceso fuochi in strada davanti al palazzo del governo, e hanno protestato rumorosamente.La manifestazione è solo l’ennesima di una serie di proteste che da settimane vanno avanti in diversi paesi europei, Italia compresa.