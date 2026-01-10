Migliaia di agricoltori protestano in Irlanda contro accordo UE-Mercosur

Manifestazioni analoghe con i trattori in Francia e Italia

Athlone, 10 gen. (askanews) – Gli agricoltori protestano ad Athlone, in Irlanda, contro l’accordo commerciale pianificato dall’Unione Europea con il blocco sudamericano Mercosur, con diverse migliaia di persone che hanno manifestato il giorno dopo il via libera dell’UE all’accordo. L’accordo è stato sostenuto da gruppi imprenditoriali, ma fortemente criticato dagli agricoltori europei, che manifestano contro di esso da mesi. Manifestazioni analoghe in Francia e Italia