Migliaia di ballerini invadono Piazza del Plebiscito per “Napoli Città Danzante”

Grande partecipazione per “Napoli Città Danzante”. L’evento gratuito il prossimo 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porterà migliaia di partecipanti a danzare in Piazza del Plebiscito, trasformandola in un’imponente sala prove a cielo aperto: sono circa 2.500 i ballerini e le ballerine iscritte.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, direttrice artistica Laura Valente, si inserisce nel programma di Napoli 2500, con il supporto del Ministero della Cultura.

A guidare l’evento saranno le étoiles e i solisti del Teatro di San Carlo, insieme alla direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer, in una speciale lezione alla sbarra aperta a tutti, che inizierà alle ore 12.30 e durerà circa 50 minuti.

La storica istituzione del San Carlo, il più antico teatro d’opera in attività al mondo (fondato nel 1737) e sede della prima scuola di ballo italiana, conferma così il suo impegno nella promozione della danza e della formazione artistica, coinvolgendo la cittadinanza in un momento collettivo di condivisione e bellezza.

L’evento è gratuito, ed è ancora possibile registrarsi fino a domenica 27 aprile al link: https://teatro-san-carlo-napoli.eventcube.io/events/72918/napoli-citta-danzante.