Miglior agenzia Pr d’Italia: riconoscimento per la campana Miriade & Partners

Miriade & Partners migliore agenzia PR d’Italia. Importante riconoscimento assegnato alla giovane realtà campana guidata da Massimo Iannaccone, Diana Cataldo e Serena Valeriani dal magazine “Food and Travel Italia” in occasione dei “Wine Award Food and Travel Italia”, evento annuale che premia le eccellenze italiane nel settore del vino e della gastronomia. Il riconoscimento è stato consegnato dall’editore Pamela Raeli nel corso della serata di gala presso l’UNAHotels MH di Matera.

“Ricevere questo prestigioso premio non può che essere una grande emozione – affermano i titolari dell’agenzia campana – che conferma come la strada cominciata quindici anni fa abbia portato i suoi frutti, oggi riconosciuti a livello nazionale. Da piccola realtà del Sud Italia, oggi Miriade & Partners segue importanti realtà in tutto il Paese, dai soggetti istituzionali a quelli privati, organizza eventi in Italia e all’estero e può vantare importanti contatti in termini di pubbliche relazioni in tutto il mondo, soprattutto nei settori wine & food. Veder riconosciuta la nostra competenza e la capacità di offrire servizi di PR di alta qualità ai nostri clienti, grazie anche alla squadra di partner e di professionisti che ci affianca in collaborazioni collaudate e costruttive, utilizzando anche strategie innovative e creative mai uguali ma sempre studiate con attenzione a seconda degli obiettivi dell’interlocutore, rappresenta una tappa importante del nostro lavoro, che ci spinge a dare ancora di più”.