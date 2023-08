Miglior allenatore Uefa, Inzaghi e Spalletti fra i 3 finalisti. Il 31 premiazione a Montecarlo

Il 31 agosto, al ‘Grimaldi Forum’ di Montecarlo, l’Uefa non procederà soltanto al sorteggio dei gironi di Champions League ma anche all’assegnazione dei premi di miglior calciatore e miglior allenatore della scorsa stagione. Sia per un ruolo che per l’altro sono stati designati tre ‘finalisti’ fra i quali saranno scelti i vincitori dei due riconoscimenti. Per procedere alla scelta , la commissione tecnica dell’Uefa ha indicato una serie di nomi che poi sono stati votati da una giuria composta da allenatori dei club che hanno giocato nella fase a gironi delle tre coppe europee della scorsa stagione e da un gruppo di giornalisti selezionati dalla ‘European Sports Media’. I tre allenatori più votati sono stati, fa sapere l’Uefa, Pep Guardiola., Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, mentre i tre calciatori che hanno ricevuto le maggiori preferenze sono stati Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Lionel Messi.