Miglior campagna di comunicazione italiana: Sms Engineering finalista agli European Excellence Awards

Sms Engineering finalista come migliore Campagna di comunicazione italiana in Europa agli European Excellence Awards con la Campagna “SMS: Small Mission to Space – IT from Space…l’Informatica dallo Spazio”.

Gli European Excellence Awards sono stati definiti “The European Championship in Public Relations” per una buona ragione. A differenza di qualsiasi altro premio, l’Eea combina la dimensione internazionale delle comunicazioni nella nostra era digitale con un’eccezionale creatività e innovazione nelle pubbliche relazioni. Il Premio è legato alla Quadriga University di Berlino e proprio nella capitale tedesca il 6 dicembre verranno decretati i Vincitori degli Eea 2024.

Le selezioni vengono fatte attraverso specialisti della comunicazione, sia dal punto di vista dei dipartimenti di comunicazione interni che di quelli delle agenzie, che sono stati accuratamente selezionati come membri della giuria per gli European Excellence Awards per garantire una valutazione equa ed equilibrata di tutte le candidature. Durante una sessione di votazione online e una riunione di due giorni, la giuria decide quali candidature sono selezionate e chi sono i destinatari degli European Excellence Awards. La Giuria valuta l’innovazione, l’implementazione, la strategia e l’impatto dei progetti presentati, per premiare il meglio della comunicazione e delle PR europee. La SMS Engineering è Finalista nella Categoria 51. Spain, Portugal & Italy ovvero come migliore Campagna di Comunicazione Italiana in Europa insieme a Cupra, Facile.it e Kaspersky.

Tre parole per descrivere il Progetto: IT from Space. La descrizione degli autori

La situazione iniziale prima della Campagna di Marketing

SMS Engineering è un brand IT molto conosciuto e apprezzato in Italia per l’Innovazione con oltre 30 Premi di Innovazione ed Eccellenza. Come rendere il marchio aziendale più accattivante e dare l’idea che le soluzioni realizzate siano sempre all’avanguardia?

Gli obiettivi del progetto

Nel 2023 è nata la Business Unit di Intelligenza Artificiale. Molti Competitor enfatizzano le loro soluzioni come innovative ed all’avanguardia. C’era la necessità di posizionare il Brand in maniera diversa essendo molti competitor più grandi della SMS Engineering.

La strategia della Campagna di Marketing

A giugno siamo stati invitati, dall’ ing. Gennaro Russo, a partecipare ed a sponsorizzare una Missione Spaziale di Volo a Gravità Zero organizzata dal Center for Near Space dell’Italian Institute for the Future, e li è nata l’idea. Se i Supereroi dell’innovazione diventano µAstronauti allora la SMS Engineering realizza Soluzioni IT Spaziali. Se poi in Missione viene portato un oggetto da regalare, potremmo fare a tutti un regalo spaziale. Ed è venuto in Volo con noi il Cane di Ceramica Cosmo, il Cane dello Spazio che è diventato la mascotte dell’azienda. Alcune foto della Missione Spaziale sono diventate Figurine come l’immagine con cui abbiamo partecipato agli European Excellence Awards. Si è deciso poi di far diventare µAstronauta anche in nostro Testimonial Federica Palmieri per utilizzare il video in missione e le foto di lei con il cane spaziale Cosmo.

I risultati ottenuti con la Campagna di Marketing SMS: Small Mission to Space

Abbiamo diffuso tramite email e i social le foto e le informazioni sulla Missione Spaziale a Gravità Zero. Cosmo e le Figurine della Missione Spaziale saranno regalate a natale a tutti i clienti e ai partner oltre che a tutti i supereroi dell’innovazione che lavorano in azienda. Il Premier Italiano Giorgia Meloni ha ringraziato la SMS Engineering per la Patch e le figurine di Missione a lei inviate. Cosmo è stato regalato al Commissario Italiano per l’Osaka Expo 2024 Mario Vattani durante la presentazione dell’EXPO a Napoli e all’Ambasciatore del Belgio in Italia. Le figurine e la Patch di Missione sono state inviate a Papa Francesco che ha benedetto tutti i µAstronauti insieme alle loro famiglie. Dal giorno che è stata data notizia della Missione a Gravità Zero l’azienda pubblicizza e vende Soluzioni IT Spaziali. Cosmo insieme alle Figurine Spaziali verrà regalato ai rappresentanti delle Istituzioni ed ai Rappresentanti delle associazioni industriali durante tutti gli eventi del 2024 e del 2025. Le vendite sono aumentate del 10% ed abbiamo Misurato le Performance con i nostri sistemi di Business Intelligence che ovviamente sono Soluzioni BI Spaziali!

Le figurine della Missione, insieme ad una descrizione fotografica, sono state inviate anche a Re Carlo III ed alla Regina Camilla e rimaniamo in attesa della risposta