Migliorano le stime sul Pil italiano nel 2026





ROMA (ITALPRESS) – Per il 2025 l’Ufficio Parlamentare di Bilancio stima una crescita del Pil dello 0,5%. È quanto emerge dalla Nota congiunturale di febbraio, che prospetta un rafforzamento allo 0,7% nel 2026, sostenuto dalla domanda interna e in particolare dall’attuazione del Pnrr, e un valore analogo per il 2027. Rispetto alle stime autunnali, il quadro è stato confermato per il 2025 e migliorato per il 2026, alla luce di ipotesi internazionali meno penalizzanti per la domanda estera e di minori prezzi al consumo. Resta elevata l’esposizione a rischi legati al contesto globale, oltre che agli umori dei mercati finanziari e al cambiamento climatico. Sul fronte del mercato del lavoro, continua l’andamento positivo ma i salari reali sono ancora sotto i livelli pre-pandemia. In estate cresce l’input di lavoro, trainato dal recupero delle ore lavorate per addetto, soprattutto nella manifattura e nei servizi. L’inflazione in Italia si mantiene contenuta (1,5% nel 2025) e inferiore a quella dell’area dell’euro. I consumi delle famiglie crescono con gradualità, anche se l’atteggiamento prudente è confermato dalla propensione al risparmio, mentre le aspettative di consumatori e imprese restano orientate alla stabilità.

sat/azn