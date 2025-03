Migliorare la gestione dei flussi turistici, summit nazionale ad Amalfi: un dossier per le istituzioni

Sette “perle” del turismo italiano – Amalfi, Arzachena (Porto Cervo), Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo (Madonna di Campiglio) e Polignano a Mare – riuniscono amministratori locali, stakeholders ed esponenti delle istituzioni per condividere i migliori modelli di gestione delle destinazioni turistiche e individuare nuovi strumenti, anche normativi, per il governo del territorio e delle comunità residenti.

Sono questi gli obiettivi di “Destinazioni e Comunità per un Turismo più sostenibile”, Summit Nazionale in programma presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi, giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025.

“Il turismo rappresenta una realtà estremamente importante in molte località italiane: genera economia e occupazione ma, se non ben governato, può portare anche criticità e distorsioni che incidono soprattutto sulla qualità della vita dei cittadini» dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, promotore dell’evento con il supporto dei sindaci Roberto Ragnedda (Arzachena), Paolo Falco (Capri), Gianluca Lorenzi (Cortina d’ Ampezzo), Roberto Rota (Courmayeur), Michele Cereghini (Pinzolo) e Vito Carrieri (Polignano a Mare).

“I Comuni turistici, a differenza di tutti gli altri, – proseguono i sette sindaci – si trovano a dover gestire picchi di presenze sul territorio molto superiori al totale della popolazione residente, con considerevoli impatti sulla comunità, sulla tenuta dei servizi pubblici e delle infrastrutture, nonché sulla sicurezza stessa della destinazione. Noi Sindaci, di fronte a queste criticità, ci troviamo a combattere spesso con armi spuntate e con limitato potere d’ intervento. Sentiamo fortemente l’esigenza di condividere le nostre esperienze per ottenere nuovi strumenti di gestione dei flussi turistici e dare risposte concrete sia alle comunità residenti sia ai nostri ospiti”.

Al centro del confronto in programma c’è il tema sempre attuale della gestione dei flussi turistici, da nord a sud del Paese, nelle sue diverse declinazioni: ospitalità extra-alberghiera e residenzialità, mobilità e sicurezza sul territorio, ma anche fiscalità e assunzione di personale nei Comuni turistici, ed infine spazi pubblici, tutela del decoro e gestione dei rifiuti.

“Arriviamo a questo appuntamento con la maturità del percorso avviato da alcuni anni e improntato ad una gestione manageriale del turismo, attraverso l’approvazione di un Piano strategico e l’istituzione della DMO Visit Amalfi. La prima in Regione Campania. – dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, promotore dell’iniziativa che gode del patrocinio di Anci Campania – Con questo evento ci proponiamo di avviare una collaborazione stretta e duratura tra le realtà turistiche italiane, per affrontare efficacemente le sfide più importanti che accomunano le nostre località”.

Al termine del summit, infatti, sarà definito un documento congiunto per presentare alle istituzioni territoriali e nazionali le proposte che affrontano i temi più urgenti e che necessitano di risposte non più rinviabili.