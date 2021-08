Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il ministro dell’Interno rimanga al suo posto, ma ha il dovere politico di proteggere i confini ed evitare l’ingresso dei clandestini: si accoglie chi fugge da una guerra, non chi si allontana da una crisi economica, l’Italia non è il ‘Bengodi’”. Lo afferma Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri del Senato.