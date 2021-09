Migranti: appello di solidarietà di deputati, senatori e europarlamentari per Lucano’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Domenico Lucano, ex sindaco di Riace è stato condannato a 13 anni di carcere. Una condanna così ad un sindaco non ha colpito nemmeno i peggiori criminali in Italia. Mimmo non ha rubato un centesimo, non si è arricchito, non ha fatto del male, non ha sfruttato e questi sono i fatti che tutti conoscono bene! Fatti che emergono con innegabile chiarezza dal processo”. Si legge in un appello sottoscritto da parlamentari di Pd, Iv, Leu, Sinistra Italiana e Misto per Mimmo Lucano.