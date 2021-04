Migranti: Bartolo, ‘interdetti da Draghi, chiarisca posizione governo’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha fatto bene a recarsi in Libia per colloqui con la nuova dirigenza del Paese. La stabilizzazione di quel Paese è un obiettivo fondamentale per tutta l’area del Mediterraneo. Si resta, però, interdetti se non stupiti per l’affermazione del presidente Draghi quando sostiene che ‘sul piano dell’immigrazione noi (Italia, ndr) esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia’”. Così l’europarlamentare Pietro Bartolo su Fb.