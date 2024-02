Migranti, con voto Senato ok definitivo a intesa con Albania, 93 sì

Roma, 15 feb. (askanews) – Via libera del Senato al ddl di ratifica del protocollo Italia-Albania con 93 voti a favore e 61 contrari. Il provvedimento, blindato dall’esecutivo, era in seconda lettura e non è stato modificato nel passaggio a Palazzo Madama. Il protocollo, fortemente voluto dalla premier Giorgia Meloni come uno dei tasselli della politica del governo di destra sui migranti, prevede la creazione di un hotspot presso il porto di Shengjin e un Cpr nell’entroterra presso Gjder.

Nelle due strutture, con una capienza complessiva di 3mila migranti, saranno condotti stranieri salvati in operazioni di soccorso in acque extra-Ue e il primo screening sarà effettuato, secondo quanto riferito dall’esecutivo durante i lavori sul provvedimento, in alto mare.

Il testo è stato duramente contestato dalle opposizioni secondo cui il progetto è frutto della propaganda del governo Meloni, “un’illusione”, che rischia di violare i diritti umani dei migranti e costerà circa 650 milioni di euro.