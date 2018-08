Migranti, Curia di Napoli: Rispondiamo alla logica dell’accoglienza

“La diocesi di Napoli non entra nel gioco al massacro che si sta sviluppando in Italia tra il partito di chi dice sì o no ai migranti, la Diocesi risponde a una logica evangelica che è quella dell’accoglienza del fratello nel bisogno”. Lo afferma all’Ansa Don Antonio Palmese, vicario episcopale per il settore Carità e Giustizia, commentando l’adesione della curia partenopea all’accoglienza di alcuni dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti. “Una logica – spiega don Palmese – che si inserisce anche in una dimensione genetica della città di Napoli che è quella della accoglienza e non del respingimento”.