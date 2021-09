Migranti: Draghi, ‘incontro Lamorgese-Salvini? volentieri se ministra vorrà’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Un incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e il segretario della Lega, Matteo Salvini “potrebbe essere un chiarimento interessante. Specialmente Lamorgese e Salvini possono dire i loro punti di vista, cosa è che non va, soprattutto se quel che non va è raffrontabile a quel che non andava quattro anni fa, cinque anni fa, tre anni fa, ovviamente non all’anno della pandemia, perchè lì si è fermato tutto, anche i migranti. Se la ministra Lamorgese lo vorrà si farà volentieri, magari non in televisione o in streaming”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.