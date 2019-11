Migranti, Eurispes: il 25% degli italiani ne sovrastima la presenza

“Il ruolo dei media nell’influenzare, quando non plasmare almeno parzialmente, l’orientamento degli italiani sembra decisivo, soprattutto nell’ambito di temi che toccano la sfera emotiva, esaltando paure, ma anche pregiudizi e sospetti”. Lo ha detto Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, in occasione dell’incontro “Immigrazione, è ora di voltare pagina”, organizzato a Napoli dal Gruppo dell’alleanza progressista Socialisti e democratici al Parlamento europeo. “Solo il 28,9% degli italiani indica correttamente l’incidenza di stranieri sulla popolazione all’8% – ha spiegato Fara – Un italiano su 10 sottostima la presenza straniera, indicandola al 3%”. “Più della metà del campione sovrastima la presenza di immigrati nel nostro Paese – ha proseguito – per il 35% si tratterebbe del 16%, per il 25,4% addirittura del 24%, come a dire c’è un residente su quattro in Italia sarebbe non italiano”. “La comunicazione mediatica – ha concluso – sembra avere esaltato, nella percezione della maggioranza dei cittadini, l’incidenza degli stranieri”.