Migranti: Gasparri, ‘serve vertice maggioranza per strategia Governo’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Di fronte all’emergenza afghana, con i profughi che dovranno venire in Europa, almeno quelli che hanno collaborato con le nostre Forze Armate e con le nostre strutture per anni attive in Afghanistan, e di fronte alla perdurante emergenza sbarchi in Sicilia, è auspicabile che si possa tenere al più presto una riunione di maggioranza con i vertici del Governo. Si tratta di mettere a punto una strategia, da un lato umanitaria per quanto riguarda i nostri collaboratori in Afghanistan, dall’altro di sicurezza per quanto attiene gli sbarchi in Sicilia”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.