Migranti, linea dura di Tajani sugli sbarchi: La Ue deve battere un colpo

Al vertice del 14 novembre con gli omologhi dei Paesi Ue, il ministro degli Esteri Antonio Tajani andrà con una missione precisa. Tema: gli sbarchi dei migranti. “Andrò – dice il ministro in un’intervista a ‘Il Messaggero’ – a dire una cosa molto chiara: che serve un patto a livello europeo per la gestione degli sbarchi e delle rotte dei migranti. Non solo quelle che insistono sul Mediterraneo, ma anche quelle dei Balcani e dell’Est Europa che interessano, oltre all’Italia, anche stati membri come la Germania ed altri”. “Il problema – spiega – non è il singolo Stato: la Germania, la Norvegia o altri. E’ un problema di legittimità, di strategia, che non può essere a carico solo dell’Italia, della Grecia o della Spagna. E’ un tema che Bruxelles deve affrontare e risolvere in modo coordinato. La Ue deve battere un colpo, superando gli egoismi”. Sulle quattro imbarcazioni con migranti a bordo vicino alle coste siciliane “siamo d’accordo con il ministro dell’Interno Piantedosi: la priorità è accogliere i fragili, i malati, le donne, i bambini, le donne incinte. Non possiamo trasformare il Mediterraneo in un cimitero ma noi dobbiamo sapere chi c’è a bordo, da dove vengono, dove sono stati presi”, aggiunge Tajani. “La responsabilità è dei comandanti, sono loro a dover rispettare le regole. Non possiamo agire sugli Stati, ma su di loro sì. Come? Beh, con l’intervento della magistratura laddove si configurasse un reato in acque italiane”.