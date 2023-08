Migranti: Mar Ligure in tempesta, l’Ocean Viking dirottata a Napoli

Le condizioni meteomarine sul mar Ligure “sono avverse. Il ministero dell’Interno ha dunque cambiato il porto di destinazione per l’Ocean Viking”, la nave di Sos Mediterranée che ha soccorso 439 migranti tra Lampedusa e Tunisia il cui arrivo era previsto a Genova domani. In un primo momento era stato deciso che la nave sbarcasse una piccola parte dei profughi a Brindisi per poi riprendere il mare verso la Liguria ma le previsioni hanno annunciato forti mareggiate e venti importanti e così a Ocean Viking è stato assegnato il porto di Napoli.