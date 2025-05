Migranti, Mattarella: lotta comune Ue a trafficanti, aprire a regolari

Bruxelles, 20 mag. (askanews) – Combattere insieme i trafficanti e favorire l’immigrazione irregolare. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ne ha parlato a Bruxelles con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, primo appuntamento della sua visita alle istituzioni europee.

Il capo dello Stato – a quanto viene riferito – ha ribadito a Costa il suo pensiero per gestire il problema dell’immigrazione irregolare su cui si stanno studiando varie ricette proprio qui a Bruxelles. Secondo Mattarella occorre fronteggiare i trafficanti di esseri umani che torturano e uccidono i migranti spingendoli in mare o nelle foreste balcaniche.

Per il Presidente sul tema dei migranti infatti l’Europa si trova di fronte a un paradosso: abbiamo bisogno di mano d’opera e nei nostri paesi ci sono migranti irregolari non formati. E dunque per contribuire a ridurre l’immigrazione incontrollata bisogna fare una lotta comune ai trafficanti e aprire canali per l’immigrazione regolare, formando in loco professionalità che poi possono venire a lavorare in Europa.