Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – “Questa mattina @Alarm_Phone è stato allertato per un gommone sovraffollato con oltre 120 persone a bordo partito dalla #Libia e ora in difficoltà. Tutte le Autorità sono state informate così come la nave #OceanViking @SOSMedIntl, che si trova in mare. Salviamoli!”. Lo scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans.