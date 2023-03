Migranti, Mediterranea Saving: Barcone rovesciato, molti dispersi

In un tweet di Mediterranea Saving Humans, in riferimento al barcone alla deriva nelle acque libiche, si afferma che “secondo diverse fonti” l’imbarcazione “si è rovesciata stamattina e molte delle 47 persone a bordo risultano disperse”. La Ong prosegue affermando che “le autorità Italiane da ieri avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo coordinamento #Sar. Ma i mercantili si sono limitati a osservare per 24 ore. Non risultano mobilitate le navi militari operative nell’area per #Eunavformed e #Irini”. In ogni caso, al momento, non ci sono conferme ufficiali del naufragio.