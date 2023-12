Migranti, Meloni a Pd: anteponete interessi partito a nazione

Roma, 13 dic. (askanews) – “Mi ha colpito la reazione del Partito democratico sulla vicenda dell’accordo con l’Albania. Sicuramente non lo si può considerare in violazione del diritto internazionale, questo mi sembra si stato chiarito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

“Ma al di là del fatto che si possa condividere o no, io – ha aggiunto – sono rimasta basita quando qualcuno ha paventato la richiesta di espulsione del premier albanese Edi Rama dal Partito socialista per aver aiutato l’Italia. Intanto perché mi pareva che accogliere i migranti fosse compatibile con i valori della sinistra, voi l’avete fatto una vita e non vi hanno cacciato dal Partito socialista, e in secondo luogo perché ritengo che pensare di cacciare qualcuno per aver aiutato l’Italia che anche voi rappresentate, la dica lunga rispetto ad anteporre gli interessi di partito agli interessi complessivi della nazione”.