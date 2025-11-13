Migranti, Meloni: centri Albania funzioneranno con nuovo Patto Ue

Roma, 13 nov. (askanews) – “In ogni caso, indipendentemente da ciò che faremo da qui all’entrata in vigore del Patto Ue per la migrazione e l’asilo, i centri in Albania funzioneranno esattamente come avrebbero dovuto dall’inizio ma avremo perso due anni. Per cosa? Per finire come era all’inizio. E la responsabilità non è la mia. Arriveremo due anni dopo, penso ciascuno si assumerà le proprie responsabilità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania.

“Conosciamo anche le ragioni per cui non hanno funzionato come avrebbe dovuto finora. Certamente il Protocollo Italia-Albania funzionerà quando sarà messo in campo il nuovo patto migrazione e asilo. Ma devo chiedere una riflessione: se sono stati bloccati dei trasferimenti di migranti ritenendo che Bangladesh e Tunisia non siano paesi sicuri quando la proposta di lista europea di paesi sicuri li annovera dove sta la ragione? È giusto sospettare che queste decisioni avessero motivazioni di carattere diverso”, ha concluso.