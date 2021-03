Migranti: Meloni, ‘Fdi chiede risposte urgenti a ministro Lamorgese su vicenda ‘Mare Jonio”

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Trasbordo di migranti in cambio di soldi? Accusa gravissima da parte della Procura di Ragusa in merito a un recupero di immigrati illegali da parte della Mare Jonio. Fratelli d’Italia andrà in fondo a questa vicenda e chiede risposte urgenti da parte del Ministro dell’Interno Lamorgese. Come sempre, continueremo a batterci contro il business che ruota attorno al traffico di esseri umani verso la nostra Nazione, spesso mascherato dietro un velo di falso umanitarismo”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni