Migranti, Meloni: non credo controlli lavoratori in anni scorsi

Roma, 6 giu. (askanews) – “Noi abbiamo questo dato perchè abbiamo fatto i controlli e vorrei che fosse verificato che negli anni scorsi si sia fatto così, perchè temo che i controlli non siano stati fatti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ in onda stasera su Rai1, a proposito dell’esposto presentato sull’ipotesi di illecito sulle richieste di lavoratori immigrati regolari.

“Il dato più inquietante – ha aggiunto – è della Campania perchè 157 mila domande, più della metà del totale, arriva dalla Campania, il cui tessuto produttivo non ha quella capacità di assorbimento, La mia ipotesi è che la criminalità organizzata si sia infiltrata” e “io questo non intendo consentirlo”.

“Dovremo rivedere la normativa perchè non utilizzeremo i flussi di migranti regolari per permettere di entrare illegamente e far fare i soldi alla criminalità organizzata”, ha sottolineato.

Quanto a chi ha detto che ha sbagliato a rivolgersi alla Procura nazionale antimafia, Meloni risponde sarcastica: “Sono tanto contenta dei loro consigli preziosissimi”.