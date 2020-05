Migranti: Open Arms, ‘Giunta voti per autorizzazione a procedere per Salvini’ (3)

(Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati dalla scelta fatta dal Governo italiano, in linea con il decreto Salvini, di chiusura dei porti – prosegue ancora Veronica Alfonsi di Open Arms – Siamo preoccupati dalla scelta di utilizzare navi private per la quarantena che appunto non garantiscono sicurezza ne il rispetto dei diritti umani”. E poi aggiunge: “Ad agosto furono in 14 a lanciarsi in acqua e riuscimmo a salvarli tutti”, “qualche giorno fa un ragazzo tunisino di 28 anni si è gettato dalla Moby Zazà ed è morto è ancora non abbiamo notizie sulle modalità, non sappiamo nemmeno il suo nome”.