Migranti: Open Arms, ‘governi europei sordi e ciechi, stanchi di assistere a morti in diretta’

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – “Mentre negli Stati Uniti e in tutto il mondo, dopo la morte di George Floyd, continua la mobilitazione con migliaia di persone in piazza per dire no alle continue violazioni dei diritti della comunità afroamericana, mentre anche in Europa i cittadini e le cittadine invadono le strade al grido di Black Lives Matter, i governi europei sembrano sordi e ciechi”. Lo ha detto all’Adnkronos Valentina Brinis, operatrice legale di Open Arms, commentando il naufragio nel Mediterraneo con decine di morti.