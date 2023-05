Migranti, Parigi attacca Roma: Meloni incapace du gestire la crisi. E TajanI annulla la visita in Francia

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin alza la voce di fronte alla gestione dei migranti italiana, provocando un terremoto diplomatico che, secondo alcuni osservatori, potrebbe persino mettere in forse la visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi. Per Darmanin, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, “è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, un Paese che, a suo dire, sta vivendo una “gravissima crisi migratoria”. Il rappresentante dell’esecutivo transalpino, intervistato sulle frequenze di Rmc, ha affermato che “La signora Meloni, e il suo governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, non è in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è stata eletta”. Secondo Darmanin, “C’è un afflusso di migranti e soprattutto di minori” nel sud della Francia, e la colpa sarebbe proprio dell’Italia: “La verità è che c’è in Tunisia una situazione politica a causa della quale” numerosi migranti “e in particolare molti bambini, risalgono attraverso l’Italia” che “non è in grado di gestire questa pressione migratoria”. Per Darmanin “Meloni, è come Le Pen, è stata eletta dicendo: ‘vedrete ciò che farò’ e poi quello che vediamo è che l’immigrazione non si arresta e che anzi sta crescendo”.

La replica su

“Non andrò a Parigi per il previsto incontro con il ministro Catherine Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate dal ministro Gerald Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni”. È quanto scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il Quai d’Orsay butta acqua sul fuoco

L’immigrazione è “una sfida comune” e la Francia vuole lavorare con l’Italia. Lo ha sottolineato il ministero degli Esteri francese, dopo il caso sollevato dalla parole, definite “inaccettabili” da Antonio Tajani, del ministro dell’Interno Gerard Darmanin, secondo cui Giorgia Meloni “non è in grado di risolvere i problemi migratori”. Il Quai d’Orsay in una nota ha sottolineato che la relazione fra Francia e Italia è “fondata su rispetto reciproco”.